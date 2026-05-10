نظّم معهد "يونس إمرة" الثقافي التركي وجامعة اليرموك الأردنية، الأحد، يوما للغة التركية في المملكة، بهدف توسيع نطاق التعريف بها لدى المجتمع المحلي.

الأردن.. جامعة اليرموك ومعهد يونس إمرة ينظمان يومًا للغة التركية نظّم معهد "يونس إمرة" الثقافي التركي وجامعة اليرموك الأردنية، الأحد، يوما للغة التركية في المملكة، بهدف توسيع نطاق التعريف بها لدى المجتمع المحلي.

إربد/ ليث الجنيدي/ الأناضول

السفير التركي لدى الأردن بتصريحات للأناضول على هامش مشاركته بالفعالية:

الزيادة المستمرة في أعداد الطلبة الراغبين في تعلم اللغة التركية بجامعة اليرموك تثلج صدورنا عاما بعد عام

أرسلت سفارتنا أربعة مدرسين يشاركون حاليا بنشاط في إعطاء دروس اللغة التركية

كلي ثقة بأن هذا التفاعل والتقارب سيصبح أفضل وأجمل في السنوات القادمة

نظّم معهد "يونس إمرة" الثقافي التركي وجامعة اليرموك الأردنية، الأحد، يوما للغة التركية في المملكة، بهدف توسيع نطاق التعريف بها لدى المجتمع المحلي.

ووفق مراسل الأناضول، شهدت الفعالية التي أقيمت في جامعة اليرموك بمحافظة إربد شمالي الأردن، فقرات ثقافية ولغوية، بحضور سفير تركيا لدى المملكة يعقوب جايماز أوغلو.

وتخللت الفعالية مشاركات إبداعية قدمها الطلبة عبر لوحات شعرية وغنائية باللغة التركية، جسدت تمكنهم اللغوي وعمق ارتباطهم بالموروث الثقافي التركي، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية لاختبار معارفهم في التاريخ التركي.

وعلى هامش مشاركته، قال السفير التركي للأناضول: "شهدنا معا اليوم فعالية مميزة جدا، حيث نُظم يوم اللغة التركية في جامعة اليرموك التي تُعد واحدة من أبرز الجامعات الحكومية المرموقة في الأردن".

وأضاف أن "الزيادة المستمرة في أعداد الطلبة الراغبين في تعلم اللغة التركية بهذه الجامعة تثلج صدورنا عاما بعد عام".

وتابع: "في العام الماضي (2025)، وتحديدا في سنتي الأولى كسفير، زرت جامعة اليرموك في مناسبة مشابهة، وكان عدد الطلاب حينها نحو 400 طالب، أما اليوم فقد ارتفع العدد إلى 700، وهذا بحد ذاته مبعث سعادة كبيرة لنا".

وأشار السفير إلى وجود برامج تبادل طلابي بين جامعة اليرموك والجامعات التركية، لافتا إلى أن الجامعة وقعت بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات في تركيا.

وأضاف: "نحن نسعى لتوسيع آفاق تعاوننا وزيادة مجالاته، فهدفنا الأساسي نشر الثقافة واللغة والتقاليد التركية من خلال تعليم اللغة هنا".

كما أوضح أنه، وبموجب توجيهات وزارة التربية والتعليم التركية، أرسلت السفارة أربعة مدرسين يشاركون حاليا في تدريس اللغة التركية.

تقريب الشعوب

وبيّن السفير أنه، وبالتوازي مع ذلك، ووفق البروتوكول الموقع مع معهد يونس إمرة، تم إرسال مدرس إلى مركز اللغات في جامعة اليرموك لتقديم دروس إضافية، مشيرا إلى استمرار العمل على برامج تعليمية وتعاون أكاديمي آخر.

وأكد وجود إقبال واسع وتقدير متزايد للغة التركية في الأردن، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز هذا الاهتمام.

وأعرب عن أمله في أن يسهم ذلك في تعزيز التقارب بين الشعوب عبر تعلم اللغات، بما يشجع الأتراك على تعلم العربية، والأردنيين على تعلم التركية، بما يعزز روابط الأخوة والتاريخ المشترك بين البلدين.

وختم قائلا: "كلي ثقة بأن هذا التفاعل والتقارب سيصبح أفضل وأجمل في السنوات القادمة".

بدورها، قالت طالبة اللغة التركية بيسان خوالدة للأناضول: "أنا اليوم في قسم اللغة التركية وآدابها، وهذا اليوم مميز وجميل جدا بالنسبة لنا؛ لأننا شغوفون بهذه اللغة ونحبها كثيرا ونسعى دائما لتعلمها".

واعتبرت خوالدة أن الفعالية "حدث جميل ومميز، واستمتعنا بها كثيرا".

فيما أعربت الطالبة دلال دراغمة في حديثها للأناضول عن سعادتها بالمشاركة، مشيرة إلى أن "هذا اليوم يمثل فرصة رائعة للطلاب لإظهار مواهبهم وقضاء وقت ممتع".

وأضافت أن الفعالية "فرصة جميلة للتعرف على أشخاص جدد ورؤية الناطقين باللغة التركية عن قرب".