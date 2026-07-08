الأردن.. جامعة اليرموك تعيد افتتاح 4 قاعات تدريسية بدعم من "تيكا" وفق ما أفاد به مراسل الأناضول..

إربد (الأردن)/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعادت جامعة اليرموك الأردنية، الأربعاء، افتتاح أربع قاعات تدريسية بعد تحديثها وتجهيزها بجميع المستلزمات التقنية والتعليمية، بدعم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

وافتتح مكتب "تيكا" في الأردن عام 2015، ويتولى تنفيذ ومتابعة برامج المنح والمساعدات الفنية التي تقدمها الحكومة التركية للمملكة.

وحضر حفل الافتتاح، من الجانب التركي، منسق وكالة "تيكا" في الأردن جاويد كوسه أوغلو، والملحق التعليمي لدى السفارة التركية في عمّان برهان أوكوتان، إلى جانب مدير معهد "يونس إمرة" في العاصمة الأردنية مصطفى أوزتورك، وفق مراسل الأناضول.

وقال عميد كلية الآداب في جامعة اليرموك، خالد هزايمة، للأناضول: "نجتمع اليوم للاحتفاء بافتتاح القاعات التدريسية المدعومة من وكالة تيكا، وهو امتداد لتجربة سابقة ناجحة تمثلت في تمويل ما يُعرف بالركن التركي في الجامعة".

وأوضح هزايمة أن القاعات جرى تأهيلها وتجهيزها بمقاعد جديدة وشاشات عرض حديثة، لتصبح قاعات تدريسية متكاملة.

وأكد حرص الجامعة على استثمار هذه القاعات بما يخدم العملية التعليمية، معربا عن تطلعها إلى مزيد من التعاون المثمر مع "تيكا" والمؤسسات التركية.

من جانبها، قالت مديرة مركز اللغات في جامعة اليرموك، صفاء الشريدة، إن هذا التعاون يعكس الهوية الثقافية المشتركة، ويؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وتركيا، معربة، في تصريح للأناضول، عن أملها في استمرار هذا التعاون.

وتعد جامعة اليرموك ثاني جامعة في الأردن تمنح درجة البكالوريوس في اللغة التركية، بعد الجامعة الأردنية، كما ترتبط باتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات التركية المرموقة.