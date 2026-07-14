نضال القطامين تولى الحقيبة رسميا بعد تكليفه بها خلفا لخالد البكار..

الأردن.. تعديل حكومي محدود اقتصر على وزارة العمل نضال القطامين تولى الحقيبة رسميا بعد تكليفه بها خلفا لخالد البكار..

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول



وافق عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، على إجراء تعديل في حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان، جرى بموجبه قبول استقالة وزير العمل خالد البكار، وتكليف وزير النقل نضال القطامين بحقيبته.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، تضمنت الإرادة الملكية الموافقة على تعيين نضال القطامين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل، وقبول استقالة وزير العمل السابق خالد البكار.

وأدى الوزير القطامين اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، بحضور رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، وفق البيان.

ويأتي هذا التعديل الحكومي ترجمة لقرار اتُخذ مطلع الشهر الجاري، حيث طلب رئيس الوزراء من البكار تقديم استقالته.

وجاء ذلك على خلفية شبهة "تضارب مصالح" وتعارضها مع مدونة السلوك الوزاري التي يوقع عليها الوزراء عند تسلم مهامهم.

وفي 6 أغسطس/ آب 2025، أجرى حسان أول تعديل على حكومته التي تشكلت في 18 سبتمبر/ أيلول 2024، بعد تكليفه من الملك عبد الله الثاني برئاستها خلفا لبشر الخصاونة.

وحسان (58 عاما) هو رئيس الوزراء الـ14 في عهد الملك عبد الله الثاني، الذي تولى سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.