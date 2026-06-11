دون إصابات وأضرار، وفق بيان للجيش الأردني..

الأردن: إسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه الأزرق دون إصابات وأضرار، وفق بيان للجيش الأردني..

عمان/ ليث الجنيدي /الأناضول

أعلن الجيش الأردني، الخميس، اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق شرقي البلاد.

ونقل الجيش في بيان عن مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول"، قوله: "أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر الخميس 20 صاروخا أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء".

وبيّن أن "عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وأشار إلى أن "الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ؛ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها".

وأكد على أن "القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها".

وشدد على أنها "لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان".

وهذه المرة الثانية التي يعلن فيها الجيش الأردني تعرض المملكة لصواريخ إيرانية خلال التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران عقب إسقاط الأخيرة مروحية أمريكية.

وفجر الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة عدة أهداف في قواعد عسكرية بالكويت والبحرين والأردن، رداً على هجمات أمريكية استهدفت مناطق متفرقة بإيران.

ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بدء تنفيذ ضربات ضد عدة أهداف داخل إيران.

وقالت "سنتكوم" في بيان، إن قواتها "بدأت، اليوم عند الساعة 5:15 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (21.15 ت.غ)، تنفيذ ضربات دفاعية إضافية ضد عدة أهداف داخل إيران، وذلك بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.