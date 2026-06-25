688 شركة من أمريكا اللاتينية والكاريبي تستثمر 3.4 مليارات دولار بتركيا

أنقرة/ الأناضول

وزير التجارة التركي عمر بولاط خلال اجتماعه مع سفراء دول أمريكا اللاتينية بأنقرة:

- صادرات تركيا إلى أمريكا اللاتينية والكاريبي العام المنصرم، بلغت 5.7 مليارات دولار.

- حجم التجارة بين الطرفين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ 8.3 مليارات دولار.

- حجم الاقتصاد التركي تجاوز 1.1 تريليون دولار، ويحتل المرتبة الـ16 عالميا

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، إن عدد الشركات العاملة في تركيا برؤوس أموال من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بلغ 688 شركة حتى نهاية عام 2025، فيما وصل إجمالي رصيد استثماراتها إلى 3.4 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماعه مع سفراء دول أمريكا اللاتينية في العاصمة أنقرة، الخميس.

وأوضح بولاط أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي ارتفع من 920 مليون دولار في عام 2000 إلى 16.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة بلغت 18 ضعفا.

وأضاف أن صادرات تركيا إلى أمريكا اللاتينية والكاريبي العام المنصرم، بلغت 5.7 مليارات دولار، مقابل واردات بقيمة 10.6 مليارات دولار.

وذكر أن حجم التجارة بين الطرفين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ 8.3 مليارات دولار، بزيادة 15.7 بالمئة على أساس سنوي.

وخلال حديثه، لفت بولاط إلى أن حجم الاقتصاد التركي تجاوز 1.1 تريليون دولار، ويحتل المرتبة الـ16 عالميا.



وأشار إلى أن تركيا تستهدف رفع إجمالي صادرات السلع والخدمات من 390 مليار دولار المسجلة في 2025 إلى 410 مليارات دولار خلال 2026.



و أفاد بأن رصيد الاستثمارات التركية المباشرة في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بلغ 1.3 مليار دولار، بينما نفذت شركات المقاولات التركية 45 مشروعا في المنطقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.6 مليار دولار.

وأوضح أن حصة أمريكا اللاتينية والكاريبي من صادرات تركيا بلغت 2.1 بالمئة في 2025، مقابل نحو 3 بالمئة من إجمالي الواردات.