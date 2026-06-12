بين 1 و7 يونيو، بحسب تقرير للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية

1491 رحلة يوميا.. مطار إسطنبول الأكثر نشاطا في أوروبا بين 1 و7 يونيو، بحسب تقرير للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية

إسطنبول/ الأناضول

تصدّر مطار إسطنبول قائمة أكثر المطارات الأوروبية نشاطا خلال الفترة بين 1 و7 يونيو/حزيران الحالي، بمتوسط 1491 رحلة يوميا.

جاء ذلك بحسب "تقرير الطيران الأوروبي" الصادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول) للفترة الممتدة بين 1 و7 يونيو.

فيما حل مطار أمستردام في هولندا ثانيًا بمتوسط 1402 رحلة يوميًا، ثم مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس بـ1382 رحلة، يليه مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن بـ1314 رحلة، ثم مطار فرانكفورت بألمانيا بـ1297 رحلة يوميًا، بحسب التقرير.