وزير تركي: نعزز مع أذربيجان أمن الطاقة الأوروبي وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار تحدث في "أسبوع باكو للطاقة"..

باكو/ الأناضول

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده وأذربيجان تسهمان بشكل مهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي.

جاء ذلك خلال مشاركته في "أسبوع باكو للطاقة" الذي يُعقد هذا العام للمرة الثلاثين في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأشار بيرقدار إلى أن العالم يمر بمرحلة تتسم بالأزمات وعدم اليقين نتيجة الحروب الإقليمية واضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة.

ولفت إلى أن تركيا وأذربيجان تقدمان نموذجا ناجحا للتعاون في مجال الطاقة.

وتحدث عن مشروع للربط الكهربائي بين أذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا سيهدف إلى نقل الكهرباء من المنطقة إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، دون تفاصيل أكثر.

كما أكد أن الوقت قد حان لوصول غاز تركمانستان إلى تركيا وأوروبا عبر أذربيجان، مشيرا إلى وجود اهتمام كبير من الدول المعنية بهذا المشروع.