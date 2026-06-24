أسعار العقود الآجلة لخام برنت هبطت بنسبة 1.5 بالمئة، فيما سجل الخام الأمريكي نحو 72 دولارا للبرميل

هبوط سعر خام برنت إلى 75.9 دولارا للبرميل لأول منذ أربعة أشهر أسعار العقود الآجلة لخام برنت هبطت بنسبة 1.5 بالمئة، فيما سجل الخام الأمريكي نحو 72 دولارا للبرميل

الرباط / الأناضول

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5 بالمئة، في تداولات الأربعاء، لتسجل 75.9 دولار للبرميل، لأول مرة منذ 4 أشهر.

كما انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 1.5 بالمئة، لتبلغ نحو 72 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 8 (ت.غ).

ويأتي هذا الانخفاض لمستويات هي الأقل منذ أربعة أشهر امتداداً لسلسلة خسائر شهدتها أسعار النفط خلال الأسبوع الأخير، في ظل تحسن معنويات الأسواق العالمية عقب الإعلان عن مذكرة "تفاهم إسلام آباد" بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء حرب استمرت عدة أشهر وساهمت في ارتفاع أسعار النفط وزيادة ضغوط التضخم عالمياً.

وفي 18 يونيو/حزيران الجاري دخلت المذكرة حيز التنفيذ بعد توقيعها إلكترونياً من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.



وشرعت واشنطن وطهران الأحد في مفاوضات بسويسرا بوساطة باكستانية قطرية لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومن بين بنود المذكرة: رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.

وقبل يوم من شن الحرب كان سعر خام برنت حوالي 72 دولارا للبرميل، بينما سجل خام "غرب تكساس" الوسيط حوالي 66 دولاراً.

