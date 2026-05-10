معرض "أفروزوم".. بوابة الأثاث التركي إلى أسواق إفريقيا

كيب تاون/ الأناضول

نظّمت شركات تركية معرضا للأثاث في جمهورية جنوب إفريقيا، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع من دول إفريقية مختلفة.

وأُقيم معرض "أفروزوم" (AFROZUM)، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو/ أيار الجاري، في مركز غالاغر للمؤتمرات بمدينة جوهانسبرغ، بالتعاون بين شركات تركية متخصصة في تنظيم المعارض، حيث جمع شركات تركية مع ممثلين عن قطاع الأثاث في إفريقيا.

وشهد المعرض، الذي نُظم في مجالات الأثاث وإكسسوارات الأسرّة والصناعات الفرعية والتقنيات المرتبطة بها، عرض الشركات التركية منتجاتها أمام مشترين وموزعين وممثلي قطاع قدموا من مختلف أنحاء القارة.

يُعد هذا الحدث، الذي حظي بدعم وزارة التجارة التركية، من أولى المبادرات المباشرة لقطاع المعارض التركي في سوق جنوب إفريقيا.

وفي تصريح للأناضول، قال غوكهان أوزقاش، أحد المشرفين على تنظيم المعرض، إنهم يرون في تنظيم المعرض فرصة لرواد الأعمال الأتراك لبناء جسرٍ متين في القارة الإفريقية وجنوب إفريقيا.

وأضاف: "بالنسبة للشركات التركية، لم تعد إفريقيا مجرد قارة بعيدة، بل ضرورة استراتيجية. هناك طلب هائل على الجودة التركية وسرعة التسليم".

وأكد أوزقاش أن تركيا شريك لا غنى عنه لإفريقيا بفضل ما تقدمه من منتجات ذات معايير أوروبية وبأسعارٍ تنافسية.

وأردف: "نظرة الشركات في جنوب إفريقيا إلى تركيا واعدة للغاية. فموقع تركيا كمركز لوجستي وتنوع منتجاتها يوفران بديلاً قوياً للمستوردين المحليين في القارة الإفريقية".