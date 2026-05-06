مصر توقع مذكرة تفاهم لشراء النفط الخام من الجزائر

وقعت مصر والجزائر، الثلاثاء، مذكرة تفاهم لشراء القاهرة النفط الخام لتأمين احتياجات السوق المصرية.

وذكرت وزارة البترول المصرية في بيان، أن الوزير كريم بدوي ووزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب ، شهدا في الجزائر مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية)، ومؤسسة سوناطراك الجزائرية (حكومية).

وتهدف مذكرة التفاهم إلى "إرساء إطار مؤسسي للتعاون في مجال شراء مصر البترول الخام الجزائري، بما يُسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز مرونة واستدامة منظومة الإمدادات، فضلاً عن دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول البترول".

ومع أزمة الطاقة العالمية جراء حرب إيران، التي اندلعت قبل نحو شهرين، اتجهت القاهرة لتأمين مصادرها من الوقود منذ أكثر من بلد.

بدورها، قالت وزارة المحروقات الجزائرية في بيان إن الاتفاق يهدف إلى تأطير المحادثات المتعلقة بعقود تسويق النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يعزز التعاون التجاري بين الجانبين ويفتح آفاقا جديدة للشراكة في مجال التسويق الطاقوي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الوزارة إن زيارة بدوي التي بدأت الثلاثاء ستبحث سبل تطوير الشراكة بين مجمع "سوناطراك" (شركة النفط والغاز الوطنية في الجزائر) والشركات المصرية، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار في مجالات النفط والغاز.

وخلال الزيارة جرى التوقيع على عقد بين سوناطراك وبتروجت المصرية، لتطوير حقل "حاسي بئر ركايز" بالصحراء الجزائرية، بحسب الوزارة.

وكانت بتروجت حصلت الخريف الماضي على إسناد مبدئي لمشروع تطوير هذا الحقل النفطي بقيمة 1.087 مليار دولار.

وتشير تقارير رسمية جزائرية، إلى أن المبادلات التجارية مع مصر تجاوزت مليار دولار بالعام 2024، مقابل 872 مليون دولار عام 2023، أي بارتفاع قدره 18 بالمائة.

ويهدف البلدان إلى رفع مبادلاتهما التجارية إلى 5 مليارات دولار، في الفترة المقبلة، وفق إعلام محلي.

وفيما يخص الاستثمار، كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (حكومية)، عن تسجيل 21 مشروعا لمستثمرين مصريين بالجزائر، منذ 2023 منها 12 مشروعا بشراكة مع مستثمرين جزائريين.