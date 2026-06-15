وفق بيان لرئيس مؤسسة النفط الليبية فإن الاتفاقيات لمقاسمة الإنتاج مع شركة إسبانية وشريكتها التركية، وشركة إيطالية وشريكتها القطرية، وشركة مجرية وشريكتيها التركية والإسبانية..

ليبيا تعلن توقيع ثلاث اتفاقيات نفطية مع شركات عالمية وفق بيان لرئيس مؤسسة النفط الليبية فإن الاتفاقيات لمقاسمة الإنتاج مع شركة إسبانية وشريكتها التركية، وشركة إيطالية وشريكتها القطرية، وشركة مجرية وشريكتيها التركية والإسبانية..

معتز ونيس / الأناضول

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، الاثنين، توقيع ثلاث اتفاقيات لمقاسمة الإنتاج ضمن جولة العطاء (مناقصة) للعام 2025 مع عدد من الشركات العالمية الرائدة.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مسعود سليمان، في بيان، إن تلك الخطوة تعكس الثقة المتنامية في قطاع النفط والغاز الليبي.

ووفق سليمان، فإن تلك الشركات هي: "Repsol" الإسبانية بالشراكة مع "Türkiye Petrolleri" التركية، و"Eni" الإيطالية بالشراكة مع "QatarEnergy" القطرية و"MOL Group" المجرية بالشراكة مع "Türkiye Petrolleri" التركية و"Repsol" الإسبانية.

واعتبر المسؤول النفطي الليبي أن "توقيع اتفاقيات مقاسمة الإنتاج لجولة العطاء العام 2025 يمثل محطة تاريخية في مسيرة قطاع النفط الليبي".

وأضاف: "يؤكد ذلك الحدث عودة ليبيا بقوة إلى واجهة الاستثمار العالمي بعد سنوات من التحديات".

وأكد أن عودة الشركات العالمية الكبرى للمنافسة والاستثمار في ليبيا هي "رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن قطاع النفط الليبي أصبح أكثر جاذبية وقدرة على استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل".

وهذه الاتفاقيات، بحسب مسعود، تأتي ضمن جهود المؤسسة "لتعزيز أعمال الاستكشاف والتطوير واستقطاب الاستثمارات النوعية ودعم خطط زيادة الإنتاج بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".

وفي مجال النفط، تعني اتفاقية مقاسمة الإنتاج (PSA) توقيع عقد تمنح فيه الحكومة شركة أجنبية حق التنقيب عن النفط واستخراجه بحيث تتحمل الشركة تكاليف ومخاطر العمليات، فيما يتم تقسيم الإنتاج الفعلي بينهما، بحيث يُخصص جزء لتغطية نفقات الشركة (نفط التكلفة) والباقي (نفط الربح) يُقسَّم بنسبة متفق عليها بين طرفي الاتفاقية.

وفي 3 مارس/ آذار 2025، أعلنت مؤسسة النفط الليبية عن انطلاق جولة العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز على الأراضي الليبية، داعية الشركات النفطية العالمية للاستثمار في ليبيا.

وآنذاك، قال رئيس مؤسسة النفط مسعود سليمان، خلال حفل رسمي، إن ليبيا "تضع أمام الشركات النفطية العالمية 22 فرصة استثمارية في مجال الطاقة تتمثل في 11 موقعًا بحريًا و11 موقعًا بريًا آخر تنتظر من يستكشف ما تخبئه في جوفها".

وجاء الإعلان عن جولة العطاء بعد أكثر من 17 عاما على آخر جولة نظمتها ليبيا في عام 2007، وفق رئيس مؤسسة النفط.

وكان رئيس المؤسسة أكد في تصريحات سابقة أنه "بعد أكثر من 17 عاما ظلت فيها مساحات شاسعة تشكل أكثر من ثلثي مساحة ليبيا الكلية مهملة خارج دائرة الاستكشاف النفطي".

وأوضح أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الجزء الأكبر منها يمكن أن تضم حقولا نفطية زاخرة بالخيرات.

ويبلغ انتاج ليبيا الحالي من النفط أكثر من 1.4 مليون برميل يوميا حسب آخر إحصائية للمؤسسة منشورة حاليا عبر موقعها الإلكتروني.

وليبيا التي تعفيها منظمة (أوبك) من قرار تخفيض الإنتاج تعتمد بنسبة 90 في المئة على مبيعات النفط لتمويل ميزانيتها العامة.