لأول مرة منذ 8 أشهر.. الذهب يتراجع إلى أقل من 4000 دولار للأونصة سعر المعدن الأصفر هبط بـ3.4 بالمئة إلى 3980 دولارا للأونصة بحلول الساعة 13:30 ت.غ

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، بـ3.4 بالمئة إلى أقل من 4 آلاف دولار للأونصة، للمرة الأولى منذ 8 أشهر، متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار.

وهبط سعر المعدن الأصفر، بحلول الساعة 13:30 ت.غ، بـ3.4 بالمئة إلى 3 آلاف و980 دولارا للأونصة.

ويأتي تراجع الملاذ الآمن في ظل ارتفاع مؤشر الدولار إلى أكثر من 101 نقطة، إلى جانب تصاعد التوقعات بإقدام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما يزيد الضغوط على الأصول غير المدرة للعائد، وفي مقدمتها الذهب.

وعمّق الذهب خسائره خلال الأسبوع الأخير، رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود "تقدم إيجابي" في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب بينهما.

وانخفض سعر الذهب بنحو 23 بالمئة منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وأدت الحرب إلى زيادة الضغوط التضخمية، وعززت التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقّعت واشنطن وطهران إلكترونيا "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، قبل أن تشرعا، الأحد، في مفاوضات بسويسرا بوساطة قطرية باكستانية، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

ومن بين بنود المذكرة، رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام إمدادات الطاقة العالمية.