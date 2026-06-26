الشركة أنجزت خلال 18 يوما تركيب وتجهيز منشآت بمساحة إجمالية تبلغ 3 آلاف و76 مترا مربعا في مواقع مشاريع إسكان داخل تركيا..

"كارمود" التركية توفر أبنية جاهزة لمواقع مشاريع الإسكان الشركة أنجزت خلال 18 يوما تركيب وتجهيز منشآت بمساحة إجمالية تبلغ 3 آلاف و76 مترا مربعا في مواقع مشاريع إسكان داخل تركيا..

إسطنبول/ الأناضول

تقدم شركة "كارمود" التركية الرائدة في مجال الأبنية مسبقة الصنع، حلولا سريعة بشأن المباني الجاهزة في مواقع مشاريع الإسكان.

وأعلنت الشركة في بيان لها، الجمعة، عن الانتهاء من تركيب وتسليم منشآت مواقع بناء مسبقة الصنع مخصصة لمشاريع إسكان جماعي جديدة في كل من ولايات إزمير وقونيا وغازي عنتاب التركية.

ونقل البيان عن مدير مبيعات "كرمود" يوسف آقطاش، قوله إن الشركة تواصل دعم مشاريع الرؤية السكنية في تركيا عبر منشآت مواقع بناء تتميز بسرعة التركيب.

وأضاف آقطاش أن "كارمود" توفر في مواقع الإسكان الحديثة مساحات عمل مريحة تراعي معايير السلامة والصحة المهنية إلى جانب متطلبات الراحة للعاملين في الميدان، مشيرا إلى أن سرعة التركيب تسهم في تقليص زمن تنفيذ المشاريع.

وأوضح أن الشركة أنجزت خلال 18 يوما تركيب وتجهيز منشآت بمساحة إجمالية تبلغ 3 آلاف و76 مترا مربعا في مواقع مشاريع إسكان ضمن الولايات الـ 3 المذكورة.