قطر.. 2.8 مليار دولار عجز بالموازنة العامة في الربع الأول من 2026 بالتزامن مع استمرار تداعيات إغلاق مضيق هرمز على بلدان المنطقة والعالم..

الرباط / الأناضول

أعلنت قطر تسجيل عجز في الموازنة العامة للدولة بنحو 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2026.

ذكرت ذلك وزارة المالية القطرية، الاثنين، بتدوينة على منصة "إكس" الأمريكية، بالتزامن مع استمرار تداعيات إغلاق مضيق هرمز على بلدان المنطقة والعالم.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من 2026 نحو 37.8 مليار ريال (10.3 مليارات دولار)، بانخفاض نسبته 23.5 في المئة، مقارنة بنفس الربع من العام 2025، وفق المصدر ذاته.

ولفت البيان إلى أن الإيرادات النفطية بلغت 32.749 مليار ريال (9 مليارات دولار)، في حين سجلت الإيرادات غير النفطية 5.050 مليارات ريال (1.4 مليار دولار).

كما انخفضت النفقات (المصروفات) خلال الربع الأول من العام 2026 بنسبة 3.7 بالمئة لتبلغ 48.1 مليار ريال (13.2 مليار دولار).

وتترقب دول المنطقة التوصل إلى اتفاق ما بين طهران وواشنطن للحد من تداعيات الحرب على المنطقة.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

فيما قال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مواقف طهران وواشنطن باتت "أكثر تقاربا"، لكن "ما تزال هناك مسائل خلافية، ونعمل على استكمال مذكرة التفاهم".

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط، بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت الوساطة الباكستانية في بيان للجيش، عقب مباحثات أجراها قائده عاصم منير في طهران، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.