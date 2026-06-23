قطاع الدفاع والطيران يعزز مكانته في الاقتصاد الصناعي التركي

أنقرة / الأناضول

تعزز شركات الصناعات الدفاعية والطيران التركية مكانتها في القطاع الصناعي، ليس فقط من خلال حجمها الاقتصادي المتنامي، بل أيضاً عبر أدائها القوي في مجال التصدير.

وأظهرت نتائج دراسة أعدّتها غرفة صناعة إسطنبول بشأن "أكبر 500 مؤسسة صناعية في تركيا" لعام 2025، أن الشركات الرائدة في قطاع الدفاع والطيران حققت مراتب متقدمة بفضل أدائها التصديري.

وبيّنت الدراسة أن 11 شركة من أصل 13 شملتها الدراسة - وردت بيانات تصديرها - بلغت صادراتها الإجمالية نحو 6 مليارات و773 مليون دولار، ما يعكس تنامي ثقل القطاع في الأسواق الدولية بالتوازي مع قدراته الإنتاجية.

واستحوذت شركة "أركا للدفاع" ARCA Savunma على نحو نصف الرقم، بصادرات بلغت 2 مليار و916 مليوناً و425 ألف دولار، لتتصدر القطاع، كما جاءت في المرتبة الخامسة على مستوى إجمالي الصادرات ضمن تصنيف أكبر 500 مؤسسة صناعية في تركيا.

وحلت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" في المرتبة 14 ضمن قائمة إجمالي المصدّرين بصادرات بلغت 1.033 مليار دولار.



فيما جاءت شركة "أوتوكار" المتخصصة في تصنيع المركبات البرية التجارية والعسكرية في المرتبة 17 بصادرات بلغت 891.5 مليون دولار.



تلتها شركة "روكيتسان" المتخصصة بصناعة الصواريخ في المرتبة 22 بصادرات بلغت 733.5 مليون دولار.

وسجلت شركة "أسيلسان" الرائدة في الصناعات الدفاعية التركية صادرات بلغت 492 مليون دولار، لتحل في المرتبة 29، لتدخل بذلك خمس شركات دفاعية ضمن قائمة أفضل 30 شركة تصديراً في تركيا.

وكانت شركة مصافي النفط "توبراش" حافظت على مركزها الأول كأكبر مؤسسة صناعية في تركيا بالعام الماضي، بإجمالي مبيعات بلغ حوالي 17.9 مليار دولار أمريكي، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إسطنبول إردال باهتشيفان، بمؤتمر صحفي، الأربعاء.