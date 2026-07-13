في النصف الأول من عام 2026..

في 6 أشهر.. صادرات تركيا لدول الاتحاد الأوروبي تناهز 55 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026..

إسطنبول/ الأناضول

ناهزت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي 55 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 4.7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق بيانات مجلس المصدرين في تركيا، بلغت صادرات البلاد إلى دول الاتحاد الأوروبي 54 مليارا و558 مليون دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران الماضي.

وحلت ألمانيا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي الأكثر استيرادا من تركيا خلال الفترة نفسها، بقيمة بلغت 10 مليارات و117 مليون دولار، وجاءت بعدها إيطاليا بـ6.8 مليارات دولار، ثم إسبانيا بـ5.6 مليارات دولار.

وجاء قطاع صناعة السيارات في المرتبة الأولى من حيث الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليارا و569 مليون دولار، تلاه قطاع المواد والمنتجات الكيماوية بقيمة 7 مليارات و153 مليون دولار، ثم قطاع الملابس الجاهزة والألبسة بقيمة 4 مليارات و767 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات تركيا وصل إلى 136 مليارا و58 مليون دولار في النصف الأول من 2026، بزيادة 3.6 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من صادرات 2025.