فيدان: بحثنا رفع التبادل التجاري مع إندونيسيا إلى 10 مليارات دولار وزير الخارجية التركي خلال لقائه مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ونظيره سوغيونو

أنقرة / الأناضول

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه بحث خلال لقائه مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ونظيره سوغيونو المشاريع التي من شأنها تحقيق رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

وأوضح فيدان في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، الأربعاء، أن زيارته إلى إندونيسيا كانت مثمرة للغاية فيما يتعلق بمتابعة الملفات متعددة الأبعاد المدرجة على جدول الأعمال.

ولفت إلى أنه بحث مع سوبيانتو وسوغيونو التعاون القائم والخطوات المشتركة في نطاق واسع يمتد من الصناعات الدفاعية إلى الطاقة والنقل، ومن الذكاء الاصطناعي إلى قطاع الأغذية الحلال.

وأشار إلى أن الرؤية التي أظهرها الجانبان تؤكد استعداد تركيا وإندونيسيا للعمل خلال المرحلة المقبلة بطريقة تفضي إلى نتائج أكثر واقعية.

وأوضح أن المباحثات تناولت بشكل موسع القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في الشرق الأوسط والتوازنات الاستراتيجية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأكد فيدان أن التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن القضية الفلسطينية سيستمر خلال المرحلة المقبلة بنفس مستوى العزم والإصرار.