الأمين العام للأمم المتحدة دعا لتخصيص العائدات لدعم الأسر والمجتمعات المحتاجة بعدما حققت هذه الشركات أرباحا بـ 6.5 مليارات دولار في الربع الأول من 2026..

غوتيريش يطالب بفرض ضرائب على أكبر 8 شركات للوقود الأحفوري الأمين العام للأمم المتحدة دعا لتخصيص العائدات لدعم الأسر والمجتمعات المحتاجة بعدما حققت هذه الشركات أرباحا بـ 6.5 مليارات دولار في الربع الأول من 2026..

الرباط / الأناضول

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الحكومات إلى فرض ضرائب على أكبر 8 شركات للوقود الأحفوري بعدما حققت أرباحاً إضافية بلغت 6.5 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2026.

وقال غوتيريش بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية إن "أكبر ثماني شركات للوقود الأحفوري حققت أرباحاً إضافية بلغت 6.5 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2026".

وأضاف: "أحث الحكومات على فرض ضرائب على هذه الأرباح الاستثنائية، وتخصيص العائدات لدعم الأسر والمجتمعات الأكثر احتياجاً، وتسريع التحول إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة".

وحققت بعض شركات الوقود أرباحاً كبيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ورغم تراجع أسعار النفط إلا أن تداعياتها ما تزال تظهر في عدد من القطاعات والدول، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو، ما ينعكس سلباً على أغلب القطاعات.

وفي 18 يونيو/حزيران الجاري وقعت واشنطن وطهران إلكترونياً "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، وشرعتا الأحد في مفاوضات بسويسرا بوساطة قطرية باكستانية لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

ومن بين بنود المذكرة: رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.

