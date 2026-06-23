لقاء في عمّان بين وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي مع مسؤولين ورجال أعمال أردنيين..

عمّان.. مباحثات تونسية أردنية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي لقاء في عمّان بين وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي مع مسؤولين ورجال أعمال أردنيين..

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، الاثنين، مع مسؤولين ورجال أعمال أردنيين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة عمّان، رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان خليل الحاج توفيق، وعدد من كبار رجال الأعمال الأردنيين ومسؤولي الغرف التجارية الأردنية، وفق بيان للخارجية التونسية.

وأكد المجتمعون "متانة العلاقات التونسية الأردنية والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما من خلال دعم دور القطاع الخاص، وتكثيف الشراكات والاستثمارات".

وأشادوا "بما سجلته الصادرات التونسية من زيت الزيتون إلى الأردن، من تطور هام تلبيةً لاحتياجات السوق الأردنية لهذا الموسم".

كما أكدوا "أهمية تكثيف تبادل الزيارات بين رجال الأعمال، ودعم مبادرة القطاع الخاص من البلدين، الهادفة إلى إرساء منصة تجارية رقمية تونسية – أردنية لتعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين".

وفي فبراير/ شباط الماضي، قالت وكالة الأنباء التونسية: "يشهد زيت الزيتون التونسي إقبالًا ملحوظًا في السوق الأردنية، عقب قرار استثنائي صادر عن وزارة الزراعة الأردنية يقضي بالسماح باستيراد 10 آلاف طن لتعويض النقص المسجل في الإنتاج المحلي لموسم 2025–2026.

وأضافت الوكالة أن "هذا القرار أعاد هذا المنتوج الاستراتيجي إلى إحدى أبرز الوجهات الاستهلاكية في المنطقة".

ووفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات في تونس (حكومي) نهاية مارس/ آذار الماضي، بلغت الصادرات التونسية نحو الأردن خلال يناير/ كانون الأول وفبراير الماضيين نحو 20 مليون دولار.

بينما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهرين بنسبة 135 بالمئة، ليبلغ نحو 24 مليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

