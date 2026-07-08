على هامش قمة الناتو.. تركيا وكندا تعلنان بدء مفاوضات التجارة الحرة

أنقرة / الأناضول

أعلنت تركيا وكندا رسميا إطلاق مفاوضات التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة.

جاء ذلك في بيان نشرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الثلاثاء، عقب لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي عقد في 7 يوليو/تموز 2026.

وقال البيان: "خلال الاجتماع الذي عُقد بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في 7 يوليو/تموز 2026، على هامش قمة حلف الناتو، أعلن الزعيمان بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكندا رسميًا".

وأوضح البيان أن وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدهو كانا قد أعلنا مطلع يونيو/حزيران الماضي، إطلاق محادثات استكشافية بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة، في إطار بيان وزاري مشترك حول الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأكد البيان أن الإعلان الرسمي عن بدء المفاوضات يمثل خطوة جديدة نحو إبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة وعصرية تحقق المنفعة المتبادلة، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقوية سلاسل التوريد، ومساعدة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق العالمية.

وأضاف أن الفرق الفنية في البلدين ستباشر خلال الأشهر المقبلة إعداد الأعمال الفنية اللازمة لتحديد نطاق الاتفاقية وأهدافها، والتحضير للجولة الأولى من المفاوضات.​​​​​​​

وأشار إلى أن حكومتي البلدين تتطلعان إلى التوصل إلى اتفاقية عالية المستوى من شأنها تعزيز الشراكة التركية الكندية، وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار للشركات والعمال والمجتمع في كلا البلدين.

وتستضيف العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء والأربعاء، النسخة 36 من قمة "الناتو"، وجرى استهلالها بمنتدى الصناعات الدفاعية الذي يركز على الإنتاج العابر للأطلسي والاستثمارات المرتبطة به.

