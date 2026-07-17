جاءت فرنسا في صدارة المستوردين تليها ألمانيا ثم إيطاليا، وفق بيانات اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات..

صادرات تركيا من الحافلات تتجاوز 1.7 مليار دولار في النصف الأول جاءت فرنسا في صدارة المستوردين تليها ألمانيا ثم إيطاليا، وفق بيانات اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات..

بورصا/ الأناضول

ارتفعت صادرات تركيا من حافلات النقل الجماعي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 16.5 بالمئة على أساس سنوي، لتتجاوز 1.7 مليار دولار.

وبحسب بيانات اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، ارتفعت صادرات القطاع من 1.482 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025 إلى 1.727 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

وصدرت تركيا خلال الفترة المذكورة حافلاتها بأحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إلى 60 دولة.

وتصدرت فرنسا قائمة مستوردي الحافلات التركية، إذ ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 8.4 بالمئة من 278.8 مليون دولار إلى 302.2 مليون دولار.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، بزيادة 5.9 بالمئة لتبلغ الصادرات 247.3 مليون دولار، مقابل 233.6 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين احتلت إيطاليا المركز الثالث، بعدما قفزت الصادرات إليها بنسبة 54.6 بالمئة إلى 182.4 مليون دولار، مقارنة بـ118.1 مليون دولار قبل عام.

وحلت إسبانيا بالمركز الرابع، تليها بريطانيا، ثم رومانيا، وبولندا، والولايات المتحدة، والبرتغال، وتشيكيا.