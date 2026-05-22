صادرات تركيا تقفز بنسبة 22.3 بالمئة في أبريل وتبلغ 25.4 مليار دولار - انخفاض العجز التجاري الخارجي في أبريل بنسبة 29.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

أنقرة / الأناضول

ارتفعت صادرات تركيا في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 22.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2025، لتبلغ 25 ملياراً و408 ملايين دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 3.1 بالمئة لتصل إلى 33 ملياراً و909 ملايين دولار.

جاء ذلك وفقا لمعطيات أعلنتها وزارة التجارة التركية بالتعاون مع هيئة الإحصاء التركية الجمعة حول بيانات التجارة الخارجية لشهر أبريل.

وانخفض العجز التجاري الخارجي في أبريل بنسبة 29.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متراجعاً من 12 ملياراً و112 مليون دولار إلى 8 مليارات و500 مليون دولار.

كما ارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات (نسبة قيمة السلع والخدمات التي تصدرها الدولة إلى قيمة المستوردة) من 63.2 بالمئة في أبريل 2025 إلى 74.9 بالمئة في الشهر الماضي.

ارتفاع العجز التجاري بنسبة 7.3 بالمئة بين يناير وأبريل

وخلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل، ارتفعت الصادرات بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 88 ملياراً و665 مليون دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 4.3 بالمئة لتبلغ 125 ملياراً و803 ملايين دولار.

وخلال هذه الفترة، ارتفع العجز التجاري بنسبة 7.3 بالمئة من 34 ملياراً و599 مليون دولار إلى 37 ملياراً و137 مليون دولار.

التجارة الخارجية باستثناء الطاقة والذهب

ارتفعت الصادرات - باستثناء منتجات الطاقة والذهب - خلال الشهر الماضي بنسبة 23.6 بالمئة، من 19 ملياراً و228 مليون دولار إلى 23 ملياراً و760 مليون دولار.

أما الواردات، باستثناء منتجات الطاقة والذهب، فقد زادت بنسبة 3.3 بالمئة خلال الشهر نفسه، من 25 ملياراً و418 مليون دولار إلى 26 ملياراً و245 مليون دولار.

وبلغ العجز التجاري الخارجي، باستثناء الطاقة والذهب، مليارين و486 مليون دولار في أبريل.

كما ارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 12 بالمئة ليصل إلى 50 ملياراً و5 ملايين دولار.

وفي الشهر ذاته، بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات، باستثناء الطاقة والذهب، 90.5 بالمئة.

وبلغت حصة قطاع الصناعات التحويلية من إجمالي الصادرات في أبريل 94.2 بالمئة، فيما بلغت حصة السلع الوسيطة (المنتجات نصف المصنعة) من إجمالي الواردات 71.1 بالمئة.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الأولى بين وجهات الصادرات التركية خلال أبريل بقيمة مليارين و113 مليون دولار، بينما تصدرت الصين قائمة الدول المصدّرة إلى تركيا (الواردات التركية) بقيمة 4 مليارات و476 مليون دولار.