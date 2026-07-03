صادرات تركيا تسجل رقما قياسيا بلغ 278 مليار دولار

إسطنبول / الأناضول

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الجمعة، أن بلاده حققت لأول مرة صادرات بقيمة 278 مليار دولار خلال 12 شهرًا.

جاء ذلك خلال إعلانه بيانات التجارة الخارجية التركية لشهر يونيو/حزيران، بمشاركة رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غول تبه، في مدينة إسطنبول.

وأضاف أن الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 136.1 مليار دولار، فيما وصلت صادرات تركيا خلال الأشهر الـ12 الماضية لأول مرة إلى 278 مليار دولار.

وأوضح بولاط أنه حتى نهاية يونيو، تجاوز إجمالي صادرات السلع والخدمات لأول مرة في تاريخ تركيا حاجز 400 مليار دولار على أساس سنوي.

وأشار إلى أن يونيو سُجّل "شهرًا استثنائيًا" للصادرات، بعد أن بلغت قيمتها 24.94 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجل لهذا الشهر على الإطلاق.

وأضاف أن الصادرات في يونيو ارتفعت بنسبة 21.9 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأكد أن صادرات يونيو التي قاربت 25 مليار دولار تمثل رقمًا قياسيًا، كما أنها ثالث أعلى قيمة شهرية في تاريخ الصادرات التركية، بعد ديسمبر/كانون الأول 2025 الذي سجل 26.4 مليار دولار، وأبريل/نيسان 2026 الذي بلغ 25.4 مليار دولار.

ولفت إلى أن صادرات تركيا في يونيو إلى الشرق الأوسط والخليج العربي سجلت زيادة بمعدل 38.4 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف الوزير أن صادرات تركيا إلى دول الخليج حققت في الشهر ذاته زيادة بنسبة 41 بالمئة.

وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة و27 دولة في الاتحاد الأوروبي نموًا من خانتين، فضلًا عن تحقيق زيادة في الصادرات إلى دول آسيوية أيضًا.

وأفاد بأن ألمانيا حلت في المركز الأول في قائمة المستوردين خلال النصف الأول من العام، تليها الولايات المتحدة وبريطانيا ثم إيطاليا وفرنسا، في حين جاءت العراق في المركز السادس.

وأوضح الوزير أن صادرات تركيا إلى الدول الخمس الأولى تشكل 30 بالمئة من إجمالي الصادرات.