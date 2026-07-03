إسطنبول / الأناضول

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الجمعة، أن بلاده حققت لأول مرة صادرات بقيمة 278 مليار دولار خلال آخر 12 شهرا.

جاء ذلك خلال إعلانه بيانات التجارة الخارجية التركية لشهر يونيو/ حزيران، بمشاركة رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غول تبه، في إسطنبول.

وأضاف أن الصادرات خلال النصف السنوي الأول من العام بلغ 136.1 مليار دولار، فيما وصلت صادرات تركيا خلال الأشهر الـ12 الماضية لأول مرة إلى 278 مليار دولار.

وأوضح بولاط أنه حتى نهاية يونيو، تجاوز إجمالي صادرات السلع والخدمات لأول مرة في تاريخ تركيا حاجز 400 مليار دولار على أساس سنوي.

وأوضح أن يونيو سُجّل "شهرا استثنائيا" للصادرات، بعد أن بلغت قيمتها 24.94 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجل لهذا الشهر على الإطلاق.

وأشار إلى أن الصادرات في يونيو ارتفعت بنسبة 21.9 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأكد أن صادرات يونيو التي قاربت 25 مليار دولار، تمثل رقما قياسيا لهذا الشهر، كما أنها ثالث أعلى قيمة شهرية في تاريخ الصادرات التركية، بعد ديسمبر/كانون الأول 2025 الذي سجل 26.4 مليار دولار، وأبريل/نيسان 2026 الذي بلغ 25.4 مليار دولار.