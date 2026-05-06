سعر برميل برنت يهبط 3.3 بالمئة إلى 106 دولارات والنفط الأمريكي دون 100 دولار، بعد إعلان ترامب تعليق "مشروع الحرية" بمضيق هرمز

الرباط / الأناضول

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 3.3 بالمئة، الأربعاء، إلى 106 دولارات للبرميل، إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا مؤقتا لـ"مشروع الحرية" في مضيق هرمز.

كما انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم يونيو/ حزيران 3.5 بالمئة، إلى 98.6 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:00 "تغ"، حسب تداولات.

يأتي ذلك بعد تراجع في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، والتي تسببت في ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.

وفجر الأربعاء، أعلن ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، أنه قرر تعليقا مؤقتا لـ"مشروع الحرية"، الذي قال إنه يرمي إلى إخراج السفن العالقة في مضيق هرمز.

وكتب: "قررنا بشكل متبادل تعليق ’مشروع الحرية’ لفترة وجيزة، مع بقاء الحصار (على الموانئ الإيرانية) قائما بالكامل، وذلك لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران".

وأضاف أن قراره جاء "بناءً على طلب باكستان ودول أخرى، ونظرا للنجاحات العسكرية الهائلة التي حققناها في العملية التي ننفذها ضد إيران، ولإحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران".

والاثنين، بدأت الولايات المتحدة ما قالت إنها عملية عسكرية لمساعدة السفن التابعة لدول "محايدة" والعالقة في هرمز على العبور، وهو ما اعتبرته إيران خرقا لوقف إطلاق النار الساري منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي.

ومنذ 13 أبريل، وإثر جمود بالمفاوضات آنذاك، تفرض واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على المضيق، وردت طهران بمنع المرور فيه إلا بتنسيق معها.

وفي 28 فبراير/ شباط الفائت بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لكن بعضها خلّف ضحايا وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.