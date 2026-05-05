"ساها 2026".. تركيا تتوقع إبرام عقود بقيمة 8 مليارات دولار رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون قال إن تركيا حققت خلال العشرين عاما الماضية نسبة توطين تجاوزت 80 بالمئة في هذا المجال

إسطنبول / الأناضول

توقع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون، إبرام عقود بقيمة تقارب 8 مليارات دولار خلال معرض "ساها 2026" الدولي.

وصباح الثلاثاء، انطلقت فعاليات معرض "ساها 2026" للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

ويقام المعرض بشراكة إعلامية عالمية من وكالة الأناضول تحت شعار "قلب التكنولوجيا ينبض في ساها"، ويجمع شركات عدة وممثلي شركات ووفودا رسمية وتجارية وزوارا من مختلف دول العالم.

وفي حديث للأناضول، ذكّر غورغون بأن معرض "ساها" بدأ عام 2018 على مساحة 5 آلاف متر مربع بمشاركة 180 شركة من 12 دولة، ليصل في نسخة 2024 إلى مشاركة 121 دولة وأكثر من 100 ألف مشارك.

وأشار إلى استمرار هذا النمو في "ساها 2026"، قائلا: "هذا العام هناك استخدام لمساحة عرض تبلغ نحو 121 ألف متر مربع، وسيشارك قرابة 200 وفد، مع أكثر من 800 مشارك رسمي ضمن هذه الوفود".

وأضاف أن تركيا حققت خلال العشرين عاما الماضية نسبة توطين تجاوزت 80 بالمئة في الصناعات الدفاعية.

ولفت إلى أن تركيا تصدر صناعاتها إلى 185 دولة، وأن الطلبات الجديدة من الدول المستوردة تعكس مستوى الرضا عن هذه المنتجات.

كما ذكّر بأن تركيا حققت العام الماضي رقما قياسيا في صادرات الصناعات الدفاعية والطيران بلغ 10.5 مليارات دولار.

وأوضح أنه تم توقيع عقود تصدير تقترب قيمتها من 7 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأردف: "مع المعرض الحالي سترتفع هذه الأرقام. نتوقع توقيع عقود بقيمة تقارب 8 مليارات دولار خلال فترة المعرض".

ومن المخطط إجراء أكثر من 30 ألف اجتماع ثنائي بين الشركات في المعرض، إلى جانب الكشف عن 203 منتجات جديدة، وتنظيم 164 حفل مراسم توقيع اتفاقيات تصدير.

يُذكر أن المعرض فُتح بدءا من اليوم أمام المتخصصين في القطاع، فيما سيكون مفتوحا للعامة في 9 مايو الجاري.