رقم قياسي.. 275.8 مليار دولار صادرات تركيا السنوية في أبريل

أوردو/ الأناضول

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، تسجيل صادرات بلاده في أبريل/ نيسان الفائت، رقما قياسيا جديدا ببلوغها 275.8 مليار دولار على أساس سنوي.

جاء ذلك في تصريحات أدلاها، السبت، خلال مؤتمر صحفي في ولاية أوردو، شمالي تركيا.

وأضاف بولاط أن الصادرات التركية سجلت الشهر الفائت أعلى قيمة صادرات في أبريل، وذلك ببلوغها 25.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز القياسي جاء بالرغم من الظروف الاقتصادية والتجارية الصعبة والتحديات الجيوسياسية حول العالم.

وأوضح أن الصادرات التركية حققت في أبريل الماضي، نموا بنسبة 22.3 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

الوزير التركي أفاد أيضا بأن صادرات بلاده خلال أبريل، كانت الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أي خلال آخر 52 شهرا.

يُذكر أن تركيا سجلت رقما قياسيا في الصادرات عام 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 273.4 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 4.5 بالمئة مقارنة بعام 2024.