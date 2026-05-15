رئيس كازاخستان: 3800 شركة تركية تنشط بنجاح في بلدنا قاسم جومارت توكاييف قال إن الشركات الاقتصادية الكازاخستانية والتركية نفذت حتى الآن 142 مشروعا تبلغ قيمتها الإجمالية 7.6 مليارات دولار

أستانا / الأناضول

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إن نحو 3 آلاف و800 شركة تركية تنشط بنجاح في بلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال الجلسة الختامية لـ"منتدى الأعمال التركي الكازاخستاني" الذي شارك فيه إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ودعا توكاييف المستثمرين الأتراك إلى أداء دور أكثر فاعلية في المشاريع الاستراتيجية داخل كازاخستان.

وأشار إلى أن المنتدى كان مثمرا وشاملا، معربا عن شكره للجانب التركي على دعمه لتنظيم الفعالية.

ورأى رئيس كازاخستان أن المنتدى الحالي سيسهم في زيادة عدد المشاريع المشتركة.

وتطرق إلى الأداء الاقتصادي لبلاده، موضحا أن كازاخستان تُعد أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، وأن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا 6.5 بالمئة العام الماضي متجاوزا 300 مليار دولار.

ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب يمكنهم الاستفادة من برنامج "التأشيرة الذهبية" في كازاخستان، والذي يمنح مزايا متنوعة في مجالي الضرائب والهجرة.

وبيَّن توكاييف أن الشركات الاقتصادية الكازاخستانية والتركية نفذت حتى الآن 142 مشروعا تبلغ قيمتها الإجمالية 7.6 مليارات دولار.

وأوضح أن كازاخستان تُعد مركز عبور مهما بين الصين وأوروبا، وأن 85 بالمئة من حركة نقل البضائع الحالية تمر عبر أراضيها.

وأشار إلى أن "الممر الدولي العابر لبحر قزوين"، المعروف باسم "الممر الأوسط"، عزز القدرات اللوجستية لكازاخستان، وأن حجم الشحنات عبر هذا الممر ارتفع 5 مرات خلال السنوات الأخيرة.

و"الممر الأوسط" هو البديل للممر الشمالي الرابط بين الصين وأوروبا، ويعبر من تركيا إلى منطقة القوقاز، ومنها يعبر بحر قزوين إلى تركمانستان وكازاخستان وصولا إلى الصين.

ويعتبر الممر الأوسط من بين 3 ممرات للتجارة العالمية انطلاقا من الصين إلى أوروبا، أولها الممر الشمالي عبر روسيا، والجنوبي عبر إيران، بالإضافة إلى الممر البحري عبر قناة السويس.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كلم بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كلم عبر البحر.

والأربعاء، وصل الرئيس أردوغان إلى كازاخستان برفقة وفد رفيع، للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان، إلى جانب مشاركته في قمة منظمة الدول التركية.