رئيس المجلس الأوروبي: يجب ألا نعرقل المسار الذي يقوده ترامب بشأن أوكرانيا بخصوص طرح بعض الدول الأوروبية فكرة إجراء محادثات مباشرة مع موسكو بشأن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

إسطنبول/ الأناضول

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الخميس، إن بعض الدول الأوروبية تطرح فكرة إجراء محادثات مباشرة مع موسكو بشأن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.



وشدد كوستا، على ضرورة "عدم عرقلة المسار الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" في هذا الشأن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى الخمسين للمعهد الجامعي الأوروبي في إيطاليا، تناول خلالها عددا من القضايا الدولية والأوروبية الراهنة.

وأشار كوستا، إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب من القادة الأوروبيين خلال آخر قمة للاتحاد الأوروبي أن يكونوا مستعدين لتقديم "مساهمة إيجابية" في مسار المفاوضات.

وأضاف أن الجميع يدرك أن أوروبا ستضطر في مرحلة ما إلى التحدث مع روسيا بشأن مستقبل الهيكل الأمني للقارة.



وقال كوستا: "عندما يحين ذلك الوقت، علينا أن نرى ما سيحدث، وأن نفهم أيضا متى ترغب روسيا في التفاوض حول البنية الأمنية، لأننا حتى الآن لم نر أي إشارة إلى أن موسكو تريد المشاركة الجادة والفعالة في المفاوضات".

​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

الدفاع الأوروبي

وفيما يتعلق بالدفاع، أوضح كوستا، أن الاتحاد الأوروبي بدأ عام 2025 في إنشاء أدوات مالية تتيح للدول الأعضاء زيادة استثماراتها الدفاعية.

وقال: "إن بناء دفاع أوروبي حقيقي لم يعد يشكل تهديدا للتحالف عبر الأطلسي، بل أصبح شرطا لحماية ما يمكننا الحفاظ عليه داخل هذا التحالف".

كما أشار كوستا، إلى أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، تعمل على تطوير آليات تستند إلى بند المساعدة الدفاعية المشتركة في الاتحاد.



ووصف ذلك بأنه "مكمل لحلف (شمال الأطلسي) الناتو، وليس بديلا عنه".

التوسع الأوروبي

وفي ملف التوسع، أعلن كوستا، بدء العمل على مسودة اتفاق انضمام جمهورية الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن انضمامها إلى التكتل عام 2028 "ليس أمرا مستحيلا".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تسريع سياسة التوسع، قائلا: "أعتقد أن التوسع أهم استثمار جيوسياسي يمكننا القيام به من أجل أمننا، ولتعزيز السلام والازدهار وسيادة القانون والديمقراطية في جوارنا".