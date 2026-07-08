بهدف دراسة الفرص في هذا القطاع وتطويرها

دمشق.. سوريا والسعودية توقعان مذكرة لتطوير استثمارات غذائية بهدف دراسة الفرص في هذا القطاع وتطويرها

إسطنبول / ليث الجنيدي/ الأناضول

وقعت سوريا والسعودية، الأربعاء، مذكرة تفاهم بهدف دراسة فرص استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية وتطويرها.

وجرى التوقيع في دمشق بين هيئة الاستثمار السورية ومجلس إدارة الصندوق السيادي السوري، و"مجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية".

وذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن مراسم التوقيع تمت بحضور وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي مازن الصالحاني، ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي.

وترأس الوفد السعودي نائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة المهيدب" عماد المهيدب، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام المهيدب.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية وتطويرها، بالتعاون مع إحدى أبرز الشركات العالمية الأوروبية، بما يسهم في نقل الخبرات والارتقاء بالصناعات الغذائية، وفق القناة.

وتعد السعودية من أبرز الدول الداعمة للإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الماضية زخما سياسيا واقتصاديا، تخللته لقاءات واتفاقات للتعاون في مجالات متعددة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أطاح الثوار السوريون بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).