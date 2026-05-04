خلال 4 أشهر.. التجارة الخارجية بالعملة التركية تتجاوز 516 مليار ليرة

أنقرة/ الأناضول

ارتفع حجم التجارة الخارجية بالعملة التركية خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، بنسبة 12.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 516 مليارا و94 مليون ليرة (نحو 11.4 مليار دولار).

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من وزارة التجارة التركية، ارتفعت الصادرات بالعملة المحلية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان 2026، بنسبة 11.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 121 مليارا و998 مليون ليرة (نحو مليارين و700 مليون دولار).

كما ارتفعت الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 13.5 بالمئة، لتسجيل 394 مليارا و96 مليون ليرة (نحو 8 مليارات و700 مليون دولار).

وبذلك، ارتفع حجم التجارة الخارجية خلال أول أربعة أشهر من عام 2026 بنسبة 12.9 بالمئة، لتبلغ 516 مليارا و94 مليون ليرة.

