مؤسس منصة الاستثمار "واحد"، جنيد واحدنا قال إن الأصول التي تديرها المنصة تجاوزت ملياري دولار..

خبير مالي: ثمة طلب عالمي كبير على الاستثمار الحلال مؤسس منصة الاستثمار "واحد"، جنيد واحدنا قال إن الأصول التي تديرها المنصة تجاوزت ملياري دولار..

إسطنبول/ الأناضول

قال جنيد واحدنا، مؤسس منصة الاستثمار الحلال الرقمية "واحد"، إن هناك طلبا عالميا كبيرا على الاستثمار الحلال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية للقمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول، الأربعاء.

وأوضح واحدنا أن استخدام المصارف للأموال بغرض الإقراض لم يكن يبدو له فكرة جيدة من جميع الجوانب، لذلك أسس منصة "واحد".

وأشار إلى أن المنصة ركزت منذ تأسيسها على توفير "حلول استثمارية أخلاقية وخالية من الفائدة" لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض الذين لم يكونوا يحصلون على خدمات مناسبة.

وبيَّن أن الأصول التي تديرها المنصة تجاوزت ملياري دولار.

وذكر أن المشروع بدأ كموقع إلكتروني بسيط يتيح للناس استثمار مبالغ تبدأ من 100 دولار، مع إنشاء محافظ استثمارية متنوعة تضم الأسهم والصكوك والعقارات وغيرها من الأصول، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية.

وأضاف أن المنصة حصلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى على نحو ألف عميل من مختلف الولايات الأمريكية.

ولفت إلى أن الشركة توسعت لاحقا إلى بريطانيا ثم ماليزيا، حيث وصلت إلى نحو 100 ألف عميل خلال السنة الأولى.

وذكر أن "واحد" تمتلك اليوم تراخيص في نحو 10 دول وتتلقى استثمارات أسبوعية تتراوح بين 10 ملايين و20 مليون دولار.

جدير بالذكر أن منصة "واحد" هي شركة أمريكية متخصصة في التكنولوجيا والخدمات المالية، مقرها مدينة نيويورك، وتأسست عام 2019، وأطلقت أول صندوق استثماري متداول في البورصة في الولايات المتحدة متوافق مع الشريعة الإسلامية.

والأربعاء، انطلقت في مركز إسطنبول المالي أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي، التي ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي.

وتستمر القمة التي تنظَّم بشراكة إعلامية مع وكالة الأناضول، حتى 6 يونيو/ حزيران الجاري.

ويشارك في القمة عدد كبير من الاقتصاديين العرب بينهم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 محمود محيي الدين، ورئيس سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، ومستشار الديوان الملكي السعودي، إمام المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد.