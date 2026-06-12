يرى خبراء في مجال أسواق الطاقة أن الزيادات الأخيرة التي أعلنتها دول في تحالف "أوبك+" لن تكون كافية لتهدئة أسواق النفط أو تعويض اضطرابات الإمدادات، في ظل استمرار التوترات العسكرية في الخليج واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز

خبراء: شلل هرمز يكبح أثر زيادات "أوبك+" في الأسواق (تقرير) يرى خبراء في مجال أسواق الطاقة أن الزيادات الأخيرة التي أعلنتها دول في تحالف "أوبك+" لن تكون كافية لتهدئة أسواق النفط أو تعويض اضطرابات الإمدادات، في ظل استمرار التوترات العسكرية في الخليج واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز

إسطنبول/ فردوس يوكسل/ الأناضول

**محلل أسواق النفط المستقل غوراف شارما للأناضول:

زيادات الإنتاج تهدف أساسا إلى طمأنة الأسواق

استعادة مستويات الإنتاج والتصدير السابقة لن تتحقق بمجرد التوصل إلى تهدئة

**المحلل الجيوسياسي خورخي ليون للأناضول:

التحدي ليس زيادة الإنتاج بل إيصال النفط إلى الأسواق

إغلاق مضيق هرمز يقلص فعليا أثر أي زيادة إنتاجية

يرى خبراء في مجال أسواق الطاقة أن الزيادات الأخيرة التي أعلنتها دول في تحالف "أوبك+" لن تكون كافية لتهدئة أسواق النفط أو تعويض اضطرابات الإمدادات، في ظل استمرار التوترات العسكرية في الخليج واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تجارة النفط في العالم.

وتأتي هذه التقديرات رغم إعلان سبع دول أعضاء في التحالف، هي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، رفع إنتاجها النفطي خلال يوليو/ تموز بمقدار إجمالي يبلغ 188 ألف برميل يوميا.

وتعد هذه الزيادة الرابعة على التوالي منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، ضمن خطة تدريجية لإلغاء جزء من التخفيضات الطوعية التي أقرتها بعض الدول المنتجة في أبريل/نيسان 2023.

**زيادات إنتاج تصطدم بأزمة الإمدادات

تشير بيانات "أوبك+" إلى أن الدول المعنية أقرت زيادات متتالية للإنتاج بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، بما يعادل نحو 600 ألف برميل يوميا.

لكن محللين يرون أن أثر هذه الزيادات ظل محدودا بسبب اضطرابات الإمدادات وصعوبات التصدير من منطقة الخليج، ولا سيما عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي تعطيل لحركة الملاحة فيه مؤثرا مباشرة على الأسواق والأسعار.

كما أسهمت التوترات العسكرية في المنطقة خلال الأشهر الماضية في تراجع إمدادات عدد من الدول المنتجة، ما حد من استفادة السوق من قرارات زيادة الإنتاج.

**تعاف بطيء للإمدادات

وقال محلل أسواق النفط المستقل غوراف شارما إن قرارات زيادة الإنتاج تهدف أساسا إلى طمأنة الأسواق وإظهار استعداد "أوبك+" لرفع الإمدادات عندما تسمح الظروف بذلك.

وأضاف في حديث للأناضول، أن استعادة مستويات الإنتاج والتصدير التي سبقت الأزمة لن تتحقق بمجرد التوصل إلى تهدئة سياسية أو عسكرية، مرجحا أن يمتد تعافي إمدادات دول الشرق الأوسط الأعضاء في "أوبك" حتى الربع الأول من عام 2027.

وأشار إلى أن بعض أعضاء التحالف يواجهون أصلا صعوبات في زيادة الإنتاج، مستشهدا بكازاخستان التي لا تزال دون مستوياتها المستهدفة.

**فجوة بين الإنتاج والتصدير

من جانبه، قال خورخي ليون رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في مؤسسة "ريستاد إنرجي"، إن التحدي لا يكمن في حجم الزيادات المعلنة بقدر ما يكمن في القدرة على إيصالها إلى الأسواق.

وأوضح في حديثه للأناضول أن إغلاق مضيق هرمز يقلص فعليا أثر أي زيادة إنتاجية، فيما تواجه روسيا أيضا ضغوطا على قطاع الطاقة نتيجة الهجمات المتكررة على منشآتها النفطية.

وأضاف أن هناك فجوة متزايدة بين مستويات الإنتاج المستهدفة والقدرات الفعلية لبعض أعضاء التحالف، ما يحد من فعالية قرارات زيادة الإنتاج.

وردا على الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية منعت إيران مرور السفن في مضيق هرمز، إلا بتنسيق معها، ما رفع أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

**السوق رهينة التطورات الأمنية

ويرى ليون أن اتجاهات سوق النفط خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بالتطورات السياسية والأمنية في الخليج أكثر من ارتباطها بقرارات الإنتاج.

وذكر أن فتح مضيق هرمز واستقرار الملاحة قد يسمحان بعودة التوازن إلى السوق وربما فائض في المعروض لاحقا، مع زيادة الإمدادات من دول "أوبك+" ومنتجين آخرين، فيما ستبقى مخاوف الإمدادات العامل الحاسم إذا استمرت التوترات أو تجددت المواجهات العسكرية.

**الإنتاج دون مستويات ما قبل الأزمة

وأظهرت بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تراجع إنتاج عدد من الدول المنتجة مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، بما في ذلك السعودية والعراق والكويت والإمارات، فيما تأثرت إمدادات إيران والبحرين بدرجات متفاوتة.

ورغم ظهور مؤشرات محدودة على التعافي، ما تزال مستويات الإنتاج دون المعدلات المستهدفة قبل الأزمة، في ظل استمرار تداعيات التوترات الأمنية على قطاع الطاقة.

وفي تطور سياسي قد يؤثر على الأسواق، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن بلاده قررت إنهاء الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، فيما نفت إيران التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد دولا أخرى.

ومنذ 13 أبريل تفرض الولايات المتحدة حصارا على موانئ إيران، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، فيما ردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها.