خام برنت يقفز 4.2 بالمئة بعد ضربات أمريكية على إيران تجاوز 79.2 دولارا للبرميل، فيما سجل الخام الأمريكي نحو 74.5 دولارا..

الرباط/ الأناضول

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 4.2 بالمئة، في مستهل تداولات الاثنين، لتسجل نحو 79.2 دولارا للبرميل، إثر ضربات إضافية نفذها الجيش الأمريكي ضد إيران.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.3 بالمئة، لتبلغ نحو 74.5 دولارا للبرميل عند الساعة 05:00 ت.غ.

والأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بدء تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران. وادعت أن الهدف منها "إضعاف" قدرة طهران على "مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز".

وقالت "سنتكوم"، في تدوينة عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه "عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم (21:00 ت.غ)، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران"، ردا على استهداف الأخيرة سفنا تجارية في مضيق هرمز.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، من بينها التلفزيون الرسمي، بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدن جاسك وسيريك وبندر عباس بمحافظة هرمزجان، جنوبي البلاد.

وبحسب بيانات رسمية ورصد الأناضول، طالت هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ الأحد، قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن، فيما قالت طهران إن عملياتها جاءت ردا على الضربات الأمريكية واستهدفت مواقع تضم قوات أمريكية في المنطقة.

وكانت واشنطن وطهران وقعتا، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.