سجل أكثر من 86 دولارا للبرميل، بينما تجاوز سعر الخام الأمريكي 80 دولارا

خام برنت يقفز 4 بالمئة مع تواصل التصعيد الأمريكي الإيراني سجل أكثر من 86 دولارا للبرميل، بينما تجاوز سعر الخام الأمريكي 80 دولارا

الرباط/ الأناضول

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 4 بالمئة، الثلاثاء، لتسجل نحو 86.5 دولارا للبرميل، إثر تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات ضد إيران لليوم الثالث على التوالي.

ووفق تداولات الثلاثاء، قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 4 بالمئة، الثلاثاء، لتسجل نحو 86.5 دولارا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.8 بالمئة، لتبلغ نحو 80.2 دولارا للبرميل عند الساعة 10 ت.غ.

والثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إكمال أحدث موجة من الهجمات على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت في بيان: "إنه خلال المهمة التي استمرت 5 ساعات، نجحت القوات الأمريكية في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران، شملت بوشهر وتشابهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس".



وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وفي يونيو/ حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.