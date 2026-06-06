تونس.. 5.5 بالمئة نسبة التضخم للشهر الثاني

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، استقرار التضخم بتونس في مستوى 5.5 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.

وقال المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في بيانات، إن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت خلال مايو/ أيار المنصرم، 5.5 بالمئة.

وأرجع المعهد ذلك إلى "تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية (9.1 بالمئة خلال مايو، مقابل 9.3 بالمئة خلال أبريل/ نيسان الماضي)".

ولفت إلى أن "أسعار مجموعة التغذية والمشروبات حافظت على استقرار نسق ارتفاعها عند مستوى 8.2 بالمئة".

وفي مايو الماضي، أعلن المعهد ارتفاع التضخم إلى 5.5 بالمئة في أبريل، بزيادة 0.5 بالمئة عن مارس/ آذار الذي قبله. ​​​​​​​

​​​​​​​والأربعاء، أبقى البنك المركزي التونسي، على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 7 بالمئة.



وأوضح البنك أن "الضغوط التضخمية الناجمة عن العوامل الخارجية شهدت تصاعدا خلال الفترة الأخيرة".



وتوقّع أن "تنعكس هذه التطورات على تركيبة الأسعار المحلية، وأن تدفع التضخّم نحو الارتفاع خلال الفترة المقبلة".

ومنذ سنوات تعاني البلاد من ضغوط اقتصادية متراكمة، تفاقمت بسبب تداعيات كل من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام 2022.

كما تسببت حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، في ارتفاع التضخم بأنحاء العالم، جراء زيادة تكاليف استيراد الطاقة والمواد الأساسية.