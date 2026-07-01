حسب وزير التجارة خلال منتدى حول دور الابتكار الرقمي في تعزيز الوصول إلى أسواق دول "الكوميسا"..

تونس: نلتزم بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي داخل "الكوميسا" حسب وزير التجارة خلال منتدى حول دور الابتكار الرقمي في تعزيز الوصول إلى أسواق دول "الكوميسا"..

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أكدت تونس التزامها بدعم مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز اندماجها داخل الفضاء الاقتصادي للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا".

جاء ذلك في كلمة لوزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، خلال اختتام أعمال منتدى حول مؤسسات "الكوميسا" مساء الثلاثاء، وفق بيان لوزارة التجارة وتنمية الصادرات.

واستضافت العاصمة تونس المنتدى الاثنين والثلاثاء، تحت عنوان: "توسيع الآفاق الإفريقية البينية: الابتكار الرقمي كمحفز للوصول الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا".

وتعد "الكوميسا" إحدى الركائز الرئيسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية التي أُقرت خلال قمة أبوجا عام 1991، وتضم في عضويتها 21 دولة، من بينها تونس التي انضمت إليها عام 2018.

وقال عبيد إن تنظيم المنتدى في تونس "يعكس التزامها الثابت بدعم مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز اندماجها داخل الفضاء الاقتصادي للكوميسا".

وأضاف أن هذا الالتزام "نابع من قناعة راسخة بأن التعاون الإقليمي أصبح ركيزة أساسية لمواجهة التحولات الاقتصادية العالمية والاستجابة لتطلعات الشعوب الإفريقية في تحقيق التنمية والازدهار".

وأوضح أن المناقشات التي شهدها المنتدى أبرزت أهمية تسريع التحول الرقمي باعتباره "عنصرًا محوريًا وضروريًا لتعزيز تنافسية الاقتصادات الإفريقية وتيسير النفاذ إلى الأسواق وتطوير المبادلات التجارية"، إلى جانب توفير فرص أكبر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال من النساء والشباب.

وأشار عبيد إلى "الدور المهم الذي تضطلع به مؤسسات الكوميسا في مرافقة الدول الأعضاء، من خلال توفير آليات التمويل وتأمين التجارة والاستثمار وبرامج دعم القدرات وتنمية سلاسل القيمة الإقليمية"، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف أن المنتدى ساهم في تحقيق أهدافه عبر دعم التواصل بين مؤسسات "الكوميسا" والدول الأعضاء، وتعزيز الوعي بالفرص والخدمات المتاحة، إلى جانب فتح المجال أمام بناء شراكات ومبادرات عملية من شأنها الإسهام في تنمية التجارة البينية الإفريقية وتعزيز الاستثمار.

وجدد الوزير التونسي تأكيد مواصلة بلاده الانخراط الفاعل في المبادرات الإفريقية المشتركة، لدعم التكامل الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية وترسيخ التحول الرقمي كمحرك للنمو المستدام.

ووفق البيان، شهد المنتدى تقديم عروض حول مؤسسات "الكوميسا" ومهامها وآليات حوكمتها ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، إضافة إلى أبرز الأنشطة والأولويات المبرمجة لعام 2026 والمبادرات الاستراتيجية المزمع تنفيذها في مختلف قطاعات تدخل التجمع.

