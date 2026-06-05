وفق المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي خلال انعقاد النسخة الرابعة من يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026

تونس.. صادرات صناعة معدات السيارات ومكوناتها تحقق 3.5 مليارات سنويا وفق المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي خلال انعقاد النسخة الرابعة من يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أعلنت السلطات التونسية، أن عائدات صادرات قطاع معدات السيارات ومكوناتها تحقق 3.5 مليارات دولار سنويا، وأنه يملك مقومات نمو أكبر.

جاء ذلك وفق المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فتحي السهلاوي، الخميس، خلال انعقاد النسخة الرابعة من يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026.

ونظمت الفعالية بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالعاصمة، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية.

وقال السهلاوي إن قطاع معدات السيارات ومكوناتها "يحقق معدل صادرات سنويا في حدود 3.5 مليارات دولار، ويملك مقومات نمو أكبر".

وأضاف أن القطاع "يواجه العديد من التحديات، أبرزها التحديات التكنولوجية، لاسيما وأن صناعة السيارات تشهد اليوم تحولا متسارعا نحو المركبات الذكية".

وأشار السهلاوي إلى أن تونس "أصبحت تمتلك مقومات حقيقية للانتقال إلى مراحل أعلى ضمن سلسلة القيمة في قطاع مكونات وتجهيزات السيارات، بفضل توفر قاعدة هندسية وتقنية ذات مستوى جيد".

ولفت إلى أن "الجامعات والمدارس الهندسية التونسية تخرج آلاف المهندسين سنويًا في اختصاصات الميكاترونيك والإلكترونيات والبرمجيات الصناعية والاتصالات والهندسة الميكانيكية".

وتضمنت الفعالية مداخلات حول "التوجهات الكبرى في قطاع السيارات الدولي تتناول التحولات العالمية الرئيسية، وحول قيادة الاستدامة والابتكارات، والتي تشكل مستقبل هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة التحول التكنولوجي والرقمنة والبحث والتطوير في القطاع مع التركيز على الحلول الصديقة للبيئة والتقنيات المستقبلية.

ووفق السلطات التونسية يضم قطاع صناعة معدات السيارات ومكوناتها حاليا نحو 300 مؤسسة ويوفر 120 الف موطن شغل".