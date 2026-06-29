وزير التجارة قال إن الصادرات بلغت 969.4 مليون دولار في 2025، فيما سجلت أعلى مستوى لها بأكثر من مليار دولار دولار عام 2023..

تونس تسجل نمواً بأكثر من 50 بالمئة في صادراتها إلى الكوميسا وزير التجارة قال إن الصادرات بلغت 969.4 مليون دولار في 2025، فيما سجلت أعلى مستوى لها بأكثر من مليار دولار دولار عام 2023..

​​​​​​​تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت تونس، الاثنين، ارتفاع صادراتها إلى أسواق دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" بنسبة 50.2 بالمئة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2025.

جاء ذلك في تصريحات لوزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، خلال إشرافه، إلى جانب الأمينة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" تشيليشي مبوندو كابويبوي، على افتتاح فعاليات المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات "الكوميسا" في العاصمة تونس، وفق ما نقلته التلفزة التونسية.

وقال عبيد إن قيمة الصادرات التونسية إلى أسواق "الكوميسا" ارتفعت من 1.9 مليار دينار (644 مليون دولار) إلى نحو 2.86 مليار دينار (969.4 مليون دولار)، مع تسجيل ذروة تجاوزت 3 مليارات دينار (أكثر من مليار دولار) في عام 2023.

وأضاف أن "هذا التطور يعكس تنامي اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي للكوميسا، في ظل مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز رقمنة الخدمات التجارية، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم انخراط المؤسسات التونسية في سلاسل القيمة الإقليمية والقارية".

وتابع عبيد أن الواردات من دول "الكوميسا" سجلت بدورها نموًا بنحو 39 بالمئة خلال الفترة نفسها، لترتفع من 1.69 مليار دينار (572.8 مليون دولار) عام 2019 إلى أكثر من 2.06 مليار دينار (698.3 مليون دولار) عام 2025، رغم التراجع المسجل في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأكد أن "هذه المؤشرات تعكس أهمية أسواق الكوميسا شريكًا اقتصاديًا لتونس، وتبرز الإمكانات المتاحة لتوسيع المبادلات التجارية والاستثمارية، وتعزيز حضور المنتجات التونسية في الأسواق الإفريقية، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة".

وتتواصل فعاليات المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات "الكوميسا" يومي الاثنين والثلاثاء، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وتجارية.

وتعد "الكوميسا" (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا) أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية التي أُقرت في قمة أبوجا عام 1991، وتضم في عضويتها 21 دولة، من بينها تونس التي انضمت إليها عام 2018.