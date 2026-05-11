تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني يرفع أسعار الذهب والنفط الذهب صعد 0.5 بالمئة ليبلغ 4754 دولارا للأونصة، والفضة تقفز 6 بالمئة عند 86 دولارا للأونصة عقب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على مقترح إنهاء الحرب..

الرباط / الأناضول

سجلت أسعار المعادن النفيسة ارتفاعا، الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم قبوله الرد الإيراني على مقترح بلاده لإنهاء الحرب.

وارتفع الذهب 0.5 بالمئة إلى 4754 دولارا للأونصة في المعاملات الفورية بحلول الساعة 14:00 تغ.

أما الفضة، فقفزت في المعاملات الفورية 6 بالمئة، لتبلغ 85.9 دولارا للأونصة، والبلاتين 2.3 بالمئة، ليصل إلى 2118 دولارا للأونصة.

ويرى مراقبون أن هناك إقبالا على الذهب كملاذ آمن بسبب حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي جراء استمرار تداعيات الحرب، فضلا عن مواصلة البنوك المركزية شراء المعدن الأصفر.

كما ارتفع الإٍقبال على الفضة بسبب تزايد استعمالها في عدد من الصناعات مثل السيارات الكهربائية والمنتجات والتقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقفزت أسعار النفط العالمية بنحو 5 بالمئة، الاثنين، إذ ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة حوالي 4.3-5 بالمئة لتصل إلى نحو 105 دولارات للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة مشابهة (حوالي 3.8-4.7 بالمئة) لتبلغ قرابة 99 دولارًا للبرميل صباح اليوم.

وجاءت ارتفاعات الاثنين بعدما وصف ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، الأحد، الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه "غير مقبول".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان، في 11 أبريل/ نيسان، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.