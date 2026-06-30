تركيا ثاني أكبر قوة كهرومائية في أوروبا بأكثر من 32 ألف ميغاواط متفوقة على دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا..

أنقرة/ الأناضول



أصبحت تركيا ثاني أكبر دولة في أوروبا بعد النرويج من حيث القدرة المركبة للطاقة الكهرومائية، وذلك بعد رفع إجمالي القدرة المركبة للكهرومائية إلى نحو 32 ألفا و294 ميغاواط.

وبحسب بيانات حصلت عليها الأناضول من تقرير "آفاق الطاقة الكهرومائية العالمية 2026" الصادر عن الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية "IHA"، فإن تركيا باتت تتفوق في هذا المجال على دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

وأفادت البيانات بأن تركيا جاءت في المرتبة التاسعة عالميا في القدرة الكهرومائية، بعد الصين والبرازيل والولايات المتحدة وكندا والهند وروسيا واليابان والنرويج.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ إجمالي القدرة المركبة للطاقة الكهرومائية 1469 غيغاواط، منها 1269 غيغاواط من المحطات التقليدية، و201 غيغاواط من محطات الضخ والتخزين، فيما تم تشغيل 28 غيغاواط من قدرات جديدة خلال العام الماضي.

