تشهد صادرات الصناعات الدفاعية والجوية التركية إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) نمواً متسارعاً خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب انعقاد قمة الحلف التي تستضيفها العاصمة أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز الجاري..

تركيا تصدّر منتجات دفاعية وجوية إلى 178 دولة خلال عام تشهد صادرات الصناعات الدفاعية والجوية التركية إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) نمواً متسارعاً خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب انعقاد قمة الحلف التي تستضيفها العاصمة أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز الجاري..

أنقرة/ الأناضول

صدّرت تركيا خلال الفترة ما بين 1 يونيو/حزيران 2025 و31 مايو/أيار 2026 منتجات دفاعية وجوية إلى 178 دولة.



وتشهد صادرات الصناعات الدفاعية والجوية التركية إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) نمواً متسارعاً خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب انعقاد قمة الحلف التي تستضيفها العاصمة أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز الجاري.

وقبيل القمة، برز ارتفاع ملحوظ في صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركي إلى دول الحلف، في مؤشر على تنامي حضور أنقرة داخل المنظومة الدفاعية للناتو.

وبحسب رصد أجرته الأناضول استناداً إلى بيانات الصادرات التركية، سجلت مبيعات القطاع إلى الخارج زيادة كبيرة خلال العام الأخير، في ظل توسع التعاون الدفاعي مع الشركاء الدوليين.

وأظهرت البيانات أن قيمة صادرات الصناعات الدفاعية والجوية خلال الفترة بين 1 يونيو/حزيران 2025 و31 مايو/أيار 2026 بلغت نحو 10 مليارات و885 مليوناً و606 آلاف دولار، مقارنة بـ7 مليارات و399 مليوناً و103 آلاف دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

دول الناتو تتصدر قائمة المستوردين

صدّرت تركيا خلال الفترة المذكورة منتجات دفاعية وجوية إلى 178 دولة، فيما استحوذت دول الناتو على الحصة الأكبر من هذه الصادرات، بما يعكس المكانة الاستراتيجية لتركيا داخل الحلف.

وبحسب البيانات، جاءت المراتب الثلاث الأولى في قائمة أكبر المستوردين من دول أعضاء في الناتو.

وبلغت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية والجوية التركية إلى دول الحلف نحو 6 مليارات و235 مليوناً و676 ألف دولار، ما يمثل 57.28 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع.

دبلوماسية الصناعات الدفاعية تدعم الصادرات

وساهمت الاتصالات الدولية والاجتماعات الثنائية ودبلوماسية الصناعات الدفاعية، التي تنفذها هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، في تعزيز أداء القطاع التصديري.

كما عززت هذه التحركات حضور الشركات التركية في الأسواق الخارجية، ومهدت الطريق أمام شراكات جديدة وفرص تصديرية إضافية.

وبذلك، لم تعد تركيا تُعد مجرد مُصدّر للمنتجات الدفاعية، بل باتت طرفاً فاعلاً في تطوير التكنولوجيا وإقامة شراكات إنتاجية طويلة الأمد مع حلفائها.

قيمة مضافة مرتفعة للصادرات

وانعكس نمو صادرات القطاع أيضاً في ارتفاع القيمة المضافة للمنتجات، إذ بلغ متوسط قيمة صادرات الصناعات الدفاعية والجوية التركية 65.16 دولاراً للكيلوغرام الواحد.

وبالمقارنة مع متوسط الصادرات التركية البالغ 1.62 دولاراً للكيلوغرام، يتبين أن صادرات هذا القطاع تحقق قيمة أعلى بنحو 40 ضعفاً، ما يعكس مساهمته المتزايدة في الاقتصاد الوطني.