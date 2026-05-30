تركيا ترفع وجهات صادراتها الإلكترونية من 18 إلى 35 بلدا بحسب رئيس دائرة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة بوزارة التجارة حسن أونال

أنطاليا / الأناضول

أعلنت وزارة التجارة التركية، رفع عدد الدول المستهدفة في استراتيجية التصدير الإلكتروني من 18 إلى 35 دولة، شملت مؤخرا فرنسا وألمانيا ورومانيا.

أفاد بذلك رئيس دائرة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة بالوزارة التركية حسن أونال، في تصريح للأناضول السبت.

وأوضح أن قطاع التجارة الإلكترونية حقق قفزة ملموسة منذ تأسيس الدائرة عام 2022، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من ملياري دولار إلى 6.4 مليارات دولار.

وأكد المسؤول التركي أن الأرقام الفعلية تتجاوز ذلك بكثير لولا بعض التحديات في قياس البيانات الإحصائية.

وأضاف أن السعودية تدرس التجربة التركية في التجارة الإلكترونية عن كثب باعتبارها النموذج الأنجح عالميا بعد الصين.

وتركز استراتيجية وزارة التجارة التركية بحسب أونال على تمكين الشركات من الوصول عالميا عبر منصات الأسواق الرقمية الدولية بدل التركيز على الدول فرادى.

وفي هذا الصدد أعدت الوزارة أدلة إرشادية لـ 27 منصة عالمية، بحسب أونال.

وتماشيا مع رؤية وزير التجارة التركي عمر بولاط، يجري حاليا تطوير منصات معلوماتية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع وصول المصدرين للبيانات وتعزيز تنافسيتهم، مع التخطيط لعقد ورشة عمل مشتركة مع اتحاد الغرف والبورصات التركية.

كما أعلن أونال تنظيم "قمة إسطنبول العالمية للتصدير الإلكتروني" (IGEXX) في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، والتي أصبحت ملتقى مهما للمنصات الرقمية.

واختتم بالإشارة إلى الدعم الذي يقدمه الموقع الرسمي للوزارة، والذي يشمل تغطية تكاليف الإعلانات، والترويج، وعمولات المنصات، وفتح المستودعات الخارجية، إضافة إلى توفير منصة "التصدير الإلكتروني السهل" لتعليم المواطنين آليات التصدير في 10 خطوات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.