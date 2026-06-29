في عام 2002 كانت صادراتنا 250 مليون دولار، بينما بلغت العام الماضي نحو 11 مليار دولار، وأصبحنا اليوم ننجز صادرات ذلك العام في أسبوع واحد فقط، وفق رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون

تركيا ترفع صادرات الصناعات الدفاعية إلى 11 مليار دولار في 2025 في عام 2002 كانت صادراتنا 250 مليون دولار، بينما بلغت العام الماضي نحو 11 مليار دولار، وأصبحنا اليوم ننجز صادرات ذلك العام في أسبوع واحد فقط، وفق رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون

بورصة / الأناضول

قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون إن صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية كانت تبلغ 250 مليون دولار عام 2002، فيما أغلقت العام الماضي عند نحو 11 مليار دولار، لافتاً إلى أن تركيا باتت تصدر في أسبوع واحد ما كانت تصدره في عام كامل قبل 20 عاماً.

وأشار غورغون، في كلمة ألقاها خلال فعالية بولاية بورصا شمال غربي البلاد، إلى أن نسبة التصنيع المحلي في قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا تجاوزت 80 بالمئة.

ولفت إلى أن منتجات الصناعات الدفاعية التركية يتم تصديرها إلى أكثر من 180 دولة.

وأضاف: "لدينا اليوم أكثر من 4500 شركة، وأكثر من 1400 مشروع، وما يزيد على 100 ألف وظيفة ضمن منظومة قوية وواسعة، ونمضي بثبات".

وتابع: "في عام 2002 كانت صادراتنا 250 مليون دولار، بينما بلغت العام الماضي نحو 11 مليار دولار، وأصبحنا اليوم ننجز صادرات ذلك العام في أسبوع واحد فقط".

