من خلال استقبالها 25 مليونا و759 ألف سائح، بحسب وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي..

تركيا تحقق عائدات سياحية بـ25.7 مليار دولار في النصف الأول من 2026 من خلال استقبالها 25 مليونا و759 ألف سائح، بحسب وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي..

إسطنبول / الأناضول

حققت تركيا في النصف الأول من العام الجاري، عائدات سياحية بلغت 25 مليارا و746 مليون دولار، من خلال استقبالها 25 مليونا و759 ألف سائح.

جاء ذلك بحسب تصريحات لوزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، في مؤتمر صحفي، الجمعة، كشف فيه عن بيانات السياحة في تركيا خلال النصف الأول من العام.

وأوضح أن القطاع يستمر بالتأثر المباشر بالتقلبات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، لاسيما التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وما نتج عنه من إغلاق للمجالات الجوية وتقلب في أسعار الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن تركيا استقبلت 4.3 ملايين سائح في أبريل/ نيسان، و5.7 ملايين في مايو/ أيار، و6.5 ملايين في يونيو/ حزيران.

ولفت إلى أن روسيا حلت أولى بعدد السياح الوافدين إلى تركيا بواقع 2.65 مليون، ثم ألمانيا بـ2.44 مليون، ثم بريطانيا بـ1.58 مليون.