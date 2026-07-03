تركيا.. التضخم الشهري يسجل 0.99 بالمئة في يونيو

أنقرة / الأناضول

سجل معدل التضخم في تركيا خلال يونيو/ حزيران الماضي 0.99 بالمئة على أساس شهري، ليصل المعدل السنوي إلى 32.11 بالمئة.

جاء ذلك بحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية التي أعلنتها الجمعة، وأفادت فيها بأن معدل التضخم السنوي في سجل 32.11 بالمئة في يونيو.

وأوضحت أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل في يونيو 0.99 بالمئة على أساس شهري، فيما سجل مؤشر أسعار المنتجين 1.8 بالمئة.

وكانت توقعات الاقتصاديين تفيد بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 1.04 بالمئة في يونيو 2026، ليصل التضخم السنوي إلى 32.17 بالمئة.