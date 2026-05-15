تراجع كبير بأسعار المعادن النفيسة تأثرا بضغوط الأسواق المالية أسعار الذهب تهبط بنحو 2.1 بالمئة إلى 4565 دولارا، والفضة بـ7 بالمئة، والبلاتين 2.8 بالمئة...

الرباط / الأناضول



سجلت المعادن النفيسة تراجعا كبيرا في أسعارها متأثرة بضغوط الأسواق المالية، وسط جمود المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي تعاملات الجمعة، تراجع الذهب بنسبة 2.1 بالمئة إلى 4565 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 9:30 ت.غ.

أما الفضة، فسجلت تراجعا في المعاملات الفورية بنسبة 7 بالمئة، إلى 78 دولارا للأونصة، والبلاتين بنسبة 2.8 بالمئة إلى 2012 دولارا للأونصة.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، ومستويات التضخم بالعالم.

كما سجلت الأسواق المالية ضغوطا مع تزايد عوائد السندات بالخزانة الأمريكية واستمرار ارتفاع مؤشر الدولار.

والخميس، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تدوينة على منصته "تروث سوشال"، أن إدارته حققت "انتصارات عسكرية" في كل من فنزويلا وإيران، متوعدا بمواصلة "القضاء على إيران عسكريا".

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شن الجيش الأمريكي هجوما على فنزويلا أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب لاحقا أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران بوساطة باكستانية في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران لإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.