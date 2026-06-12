وزير التجارة التركي عمر بولاط ذكر أن حجم التبادل التجاري مع شمال مقدونيا بلغ حوالي مليار دولار في العام 2025..

بولاط: المقاولون الأتراك نفذوا مشاريع بملياري دولار في شمال مقدونيا وزير التجارة التركي عمر بولاط ذكر أن حجم التبادل التجاري مع شمال مقدونيا بلغ حوالي مليار دولار في العام 2025..

إسطنبول / الأناضول

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، إن شركات المقاولات التركية نفذت مشاريع في شمال مقدونيا بقيمة نحو ملياري دولار، وساهمت في البنية التحتية والفوقية بحوالي 45 مشروعا.

جاء ذلك في كلمة خلال منتدى أعمال بين البلدين، نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، الجمعة، في مدينة إسطنبول.

وأوضح بولاط في المنتدى الذي حضره رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي، أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية عريقة تمتد لقرون، وتقارب ثقافي، وعلاقات شعبية متينة.

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين قبل نحو 25 عاما تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وتابع "كان لهذه الاتفاقية أثر بالغ في زيادة حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى حوالي مليار دولار في العام 2025، أي بزيادة تقارب 10 أضعاف".

وأفاد بأن شركات المقاولات التركية نفذت مشاريع في شمال مقدونيا بقيمة تقارب ملياري دولار، وأنجزت بنجاح 45 مشروعا ساهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية لشمال مقدونيا.

وذكر بولاط أن قرابة 4 آلاف شركة تركية تعمل في شمال مقدونيا بقطاعات الخدمات والمصارف والسياحة والصناعة والتعدين.

وأشار إلى أن مصرف "خلق بنك" التركي يعد أبرز المؤسسات التركية في القطاع المصرفي بشمال مقدونيا، ويحتل مكانة مرموقة بواقع 49 فرعا حيث يعمل لديه نحو 800 موظف شمال مقدوني.

ولفت أن تركيا تحتل المركز الـ7 بين شركاء شمال مقدونيا التجاريين، معربا عن أمله في أن ترتقي إلى مراكز أعلى.