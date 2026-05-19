بورصة طهران تستأنف تداولاتها بعد 80 يوما من الإغلاق استؤنفت عمليات تداول الأسهم، وصناديق الأسهم، والمشتقات المالية المرتبطة بالأسهم.

أنقرة / الأناضول

استأنفت بورصة طهران الثلاثاء تداولاتها بعد 80 يوما من الإغلاق الذي فُرض خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني استؤنفت عمليات تداول الأسهم، وصناديق الأسهم، والمشتقات المالية المرتبطة بالأسهم.

وسيتم تمديد ساعات عمل السوق لمدة ساعة إضافية بهدف منح الشركات الكبرى التي تضررت خلال الحرب وقتا للإعلان عن معلومات تتعلق بالشركة.

وتعد بورصة طهران، معزولة عن المؤشرات العالمية نتيجة العقوبات الأمريكية الأحادية، وظلت مغلقة منذ اندلاع الحرب إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.