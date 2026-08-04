وخام غرب تكساس الوسيط يتراجع 5 بالمئة إلى 76.4 دولارا، بعد تصريحات أمريكية عن احتمال التوصل قريبا إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق

برنت يهبط دون 80 دولارا مع تصاعد آمال فتح مضيق هرمز وخام غرب تكساس الوسيط يتراجع 5 بالمئة إلى 76.4 دولارا، بعد تصريحات أمريكية عن احتمال التوصل قريبا إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق

إسطنبول / الأناضول

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.5 بالمئة، الثلاثاء، إلى 79.8 دولارا للبرميل، بعد تصريحات أمريكية بشأن احتمال التوصل خلال يومين إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5 بالمئة إلى نحو 76.4 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 14:00 (ت.غ).

وجاء الهبوط بعدما ارتفع الخامان بأكثر من 2 بالمئة في وقت سابق الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن فرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان خام برنت ارتفع بنحو 24 بالمئة خلال يوليو/ تموز الماضي، مدفوعا بتفاقم اضطرابات إمدادات النفط الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والقيود المفروضة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن واشنطن تجري محادثات مع طهران، وأن هناك احتمالا للتوصل "اليوم أو غدا" إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.

وردا على سؤال بشأن احتمال فرض إيران رسوما على السفن العابرة، قال بيسنت إن أي اتفاق سيضمن حرية الملاحة في المضيق.

في المقابل، قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة، وإن مباحثاتها مع سلطنة عُمان تركز على إيجاد ممر مؤقت وآمن عبر مضيق هرمز.

وأضاف بقائي أن الاتفاق مع عُمان لن يكون كافيا لإعادة فتح المضيق ما دام ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي" مستمرا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الاثنين، إن المحادثات مع إيران بدأت، معتبرا أنها تمثل "الفرصة الأخيرة" لطهران للتوصل إلى اتفاق جيد، وهو ما نفته السلطات الإيرانية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم مؤقتة نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، قبل أن تنهار مطلع يوليو/ تموز، وسط خلافات بشأن مضيق هرمز وقضايا أخرى.

وعقب انهيار المذكرة، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية، بينها الأردن والبحرين والكويت.

وبدأت الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران، وأسفرت عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص في أنحاء البلاد، وفق السلطات الإيرانية، فيما ردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في المنطقة.